Acțiune pe linia combaterii cerşetoriei desfășurată în Baia Mare In perioada 19-23 ianuarie, efectivele Poliției Municipiului Baia Mare, in colaborare cu Inspectoratul de Jandarmi Județean Maramureș, Poliția Locala, angajați ai unei societați comerciale responsabila pe linia transportului public și din cadrul Direcției Asistența Sociala Maramureș, au acționat pe raza municipiului Baia Mare, in vederea creșterii siguranței cetațenilor atunci cand calatoresc cu mijloacele de transport […] Source Citeste articolul mai departe pe emaramures.ro…

Sursa articol si foto: emaramures.ro

