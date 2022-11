Stiri pe aceeasi tema

- Polițiștii din Alba au continuat controalele la societațile comerciale din Sebeș, pentru verificarea modului in care sunt respectate condițiile legale privind comercializarea articolelor cu conținut pirotehnic. Astfel, in urma unui control efectuat joi, 24 noiembrie, la o societate comerciala din Sebeș,…

- Marți, 22 noiembrie, polițiștii Biroului Arme, Explozivi, Substanțe Periculoase din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Salaj au desfașurat o activitate in baza Planului de acțiune – Foc de artificii 2022-2023. In cadrul activitații, polițiștii au depistat, in municipiul Zalau, un tanar de 17…

- La o zi dupa ce un barbat din Parscov a ajuns in arest, pentru ca a adus ilegal arme din Belgia ( vezi cazul ), polițiștii buzoieni au mai depistat doi barbați, care au introdus ilegal in țara armament de contrabanda din Danemarca. „In data de 20 octombrie a.c., politistii din cadrul Biroului Arme,…

- Șoferul unui autobuz de la societatea de transport local Transurb SA Galați a gasit pe unul din scaune o sacoșa uitata de un calator și cand s-a uitat sa vada ce conține respectiva sacoșa a avut surpriza sa constate ca inauntru erau doua pistoale. Evident, șoferul a alertat Poliția prin apelul unic…

- Politistii structurilor arme, explozivi si substante periculoase din cadrul Politiei Romane-IGPR au organizat si desfasurat in primele opt luni ale acestui an peste 2.500 de actiuni, in urma carora au fost constatate 2.381 de infractiuni si au fost ridicate, printre altele, in vederea confiscarii, 3000…

- Polițiștii de la arme, explozivi și substanțe periculoase au constatat nu mai puțin de 256 de infracțiuni, fiind indisponibilizate 100 de arme, peste 10.000 de bucați de muniție, 1.460 kg. carne de vanat, 55 de exemplare de vanat din diferite specii și 72 de trofee, in urma unei acțiuni derulate la…

- In ziua de 31 august a.c., politistii rutieri din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean Buzau au continuat activitatile de combatere a indisciplinei in trafic și au aplicat 120 de sancțiuni contravenționale pentru neregulile constatate.