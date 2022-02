Stiri pe aceeasi tema

- Mai multe inițiative pentru sprijinul persoanelor care vin din Ucraina in romania au fost lansate la sfarșitul saptamanii la Gherla. Anunțul unui localnic privind intenția de a face o deplasare la punctul de trecere a frontierei de la Sighetu Marmației, in județul Maramureș, a avut un ecou puternic…

- Tabara mobila de la Vama Siret din Județul Suceava este in acest moment complet operaționalizata. Anunțul a fost facut de catre Departamentul pentru Situații de Urgența aseara. Unitatea mobila este formata din 30 de corturi, fiind pregatita sa asigure cazarea temporara a cetațenilor sosiți din zona…

- Tulcea este una din portile de intrare ale refugiatilor ucraineni pe teritoriul Romaniei si asta pentru ca Punctul de trecere al frontierei de la Isaccea ndash; Orlovca este unul din punctele de frontiera situate la granita cu Ucraina, alaturi de PTF Halmeu judetul Satu Mare, PTF Sighetu Marmatiei judetul…

- Mii de ucraineni se refugiaza in Romania, fugind din calea razboiului declansat de Rusia in tara lor. Oameni disperati si plangand au luat cu asalt punctele de trecere ale frontierei din Botosani si Maramures. La Vama Siret, peste 100 de masini pline cu ucraineni, majoritatea copii, asteptau sa intre…

- Trei refugiați din Ucraina, doi barbați și o femeie, care au trecut frontiera au ramas blocați in zapada intr-o zona muntoasa din apropierea localitaților Petrova – Ruscova. Aceștia au apelat 112 solicitand ajutor autoritaților romane. Salvamontiștii din Maramureș i-au gasit și vor fi predați instituțiilor…

- Trei persoane, doi barbati si o femeie, cetateni ucraineni refugiati, blocati in Muntii Maramuresului, sunt recuperati de salvatorii montani, a informat, joi seara, directorul Serviciului Public Judetean – Salvamont Maramures, Dan Benga, citat de Agerpres . „Actiune in derulare a SPJ Salvamont Maramures…

- Refugiații ucraineni care se afla la punctul de trecere a frontierei pe sensul de intrare in Moldova vor primi cartele prepay gratuite pentru a ține legatura cu rudele ramase in Ucraina, transmite Noi.md cu referire la protv.md. Anunțul a fost facut de o companie de telefonie mobila pe canalul propriu…

- Primul val de refugiați din Ucraina a ajuns deja in Romania. Zeci de ucraineni au trecut joi, 24 februarie, prin PTF Sighetu Marmației in țara noastra.Zeci de ucraineni de etnie romana din zona Solotvino (Slatina) au trecut deja in Romania. Coloanele de mașini dinspre Ucraina se pot observa de la punctul…