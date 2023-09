Actiune la Cumpana! Ce au descoperit politistii in trafic (FOTO) Potrivit IPJ Constanta, la data de 23 septembrie a.c., politisti din cadrul Sectiei 1 Politie Rurala Constanta au desfasurat o actiune pentru mentinerea ordinii si linistii publice si combaterea traficului si consumului de droguri sau alte substante interzise.In cadrul actiunii desfasurate pe raza comunei Cumpana, au fost legitimate aproximativ 20 de persoane si au fost verificate 12 vehicule. In urma activitatilor efectuate, a fost aplicata o sanctiune la O.U.G. 195 2002 si au fost constatate 2 ... Citeste articolul mai departe pe ziuaconstanta.ro…

