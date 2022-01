Acțiune inedită de promovare a scriitorilor sălăjeni Acțiune inedita de promovare a scriitorilor salajeni Zeci de carți, monografii, volume de beletristica, poezie, memorii, lucrari semnate de autori salajeni, sunt expuse intr-un mod inedit. Aranjate in forma literei „E”, volumele pot fi vazute in aceste zile la Biblioteca Județeana „Ionița Scipione Badescu” Salaj. „De Ziua Culturii Naționale, sarbatorim scriitorii salajeni și carțile lor. Anul 2021 s-a dovedit a fi extrem de bogat din punct de vedere editorial. Peste 80 de titluri semnate de diverși autori salajeni au reușit sa vada lumina tiparului, de la monografii pana la… Citeste articolul mai departe pe magazinsalajean.ro…

Sursa articol si foto: magazinsalajean.ro

