Stiri pe aceeasi tema

- Pentru prevenirea accidentelor rutiere, sfatuim conducatorii auto sa ruleze cu prudenta sporita,Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Poliției Romane informeaza ca traficul rutier se desfașoara The post Pentru prevenirea accidentelor rutiere, sfatuim conducatorii auto sa ruleze cu prudenta…

- Luni, 02 august 2021, in intervalul orar 12:00 – 14:00, polițiștii cu atribuții pe linie rutiera din cadrul Inspectoratului de Poliție al Județului Maramureș, Inspectoratului de Poliție al Județului Satu Mare, Inspectoratului de Poliție al Județului Suceava și Inspectoratului de Poliție al Județului…

- 212 conducatori auto care nu au respectat legislația rutiera sancționați, 4 permise de conducere reținute și 7 certificate de inmatriculare retrase. Astazi, 2 august a.c., in intervalul orar 12:00 – 14:00, polițiștii cu atribuții pe linie rutiera din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Calarași,…

- Politia rutiera are ca principal obiectiv prevenirea accidentelor de circulatie si protejarea integritatii corporale si a vietii participantilor la trafic. In acest scop se actioneaza atat preventiv cat si coercitiv, activitatile specifice fiind concentrate pe cauzele generatoare de accidente rutiere…

- FOTO VIDEO| Acțiune a IPJ Alba, pentru prevenirea accidentelor rutiere din cauza șoferilor vitezomani sau a consumului de alcool Acțiune a IPJ Alba, pentru prevenirea accidentelor rutiere din cauza șoferilor vitezomani sau a consumului de alcool Polițișii rutieri din Alba au desfașurat o acțiune pentru…

- 4 permise de conducere reținute pentru neacordare de prioritate pietonilor și 51 de sancțiuni date de polițiștii din Alba Iulia, dupa o acțiune de prevenire a accidentelor rutiere 4 permise de conducere reținute pentru neacordare de prioritate pietonilor și 51 de sancțiuni date de polițiștii din Alba…

- La data de 16 iunie 2021, Politia Municipiului Alba Iulia a organizat o actiune cu efective suplimentare, in municipiul Alba Iulia, in scopul cresterii gradului de siguranta rutiera. Politistii au urmarit, in special, depistarea conducatorilor auto care nu acorda prioritate pietonilor, precum și a pietonilor…

- Actiune pentru prevenirea accidentelor rutiere in Alba. Peste 1.500 de sancțiuni, 81 de permise reținute și 55 de certificate de inmatriculare retrase in cursul saptamanii trecute Actiune pentru prevenirea accidentelor rutiere in Alba. Peste 1.500 de sancțiuni, 81 de permise reținute și 55 de certificate…