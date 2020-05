Stiri pe aceeasi tema

- ALDE critica faptul ca masurile de relaxare anuntate pentru data de 15 mai nu includ si sectorul HoReCa. ALDE vine si cu solutii, daca „guvernanții nu au habar cum se pot deschide anumite unitați”. „Guvernul a postat propunerile privind masurile de relaxare ce vor fi aplicate dupa ridicarea starii de…

- Se fac cercetari dupa ce s-a aflat ca zece oameni din județul Iași au murit, aparent dupa ce ar fi baut alcool sanitar (spirt) contrafacut. Decesele ar fi fost cauzate de intoxicația cu alcool metilic, iar oamenii legii incearca sa afle ce anume s-a intamplat in acest caz cu urmari grave. S-a deschis…

- Un pui de bufnita care a fost operat deoarece o aripa rupta se recupereaza in sediul Salvamont Gorj. Salvatorii vor incearca sa invete pasarea sa se hraneasca, pentru momentul in care va fi eliberata in mediul ei.

- In plina pandemie de CORONAVIRUS hoții de lemne din Maramureș fura pe rupte. SUCIU DE SUS – prinsi de politisti in momentul in care taiau arbori ilegal Ieri dupa-amiaza, politistii Postului de Poliție Comunal Suciu de Sus au desfasurat activitati pentru prevenirea si combaterea furturilor de arbori…

- Lucrarile de refacere a DJ 203K sunt in plina desfașurare. Președintele Consiliului Județean Petre Emanoil Neagu a mers personal la Vadu Pașii pentru a verifica stadiul lucrarilor. „Chiar daca in aceasta perioada eforturile noastre se indreapta catre sanatatea publica, va asigur ca nu neglijam celelalte…

- CIO a decis intreruperea turneului preolimpic de box de la Londra, aflat in plina desfașurare. In capitala Marii Britanii erau 9 pugiliști romani. Aflat in plina desfașurare la Londra, turneul preolimpic pentru pugiliștii din Europa a fost suspendat de Comitetul Internațional Olimpic. ...

- In plina epidemie de coronavirus, un primar din Maramureș vrea sa fie alaturi de diaspora și sa trimita doua autocare in Italia pentru a-i aduce in țara pe romanii care au ramas in strada, dupa ce mai multe hoteluri in care munceau s-au inchis.

- Inspectoratul Județean de Poliție Salaj a organizat o acțiune de amploare, in 29 februarie și 1 martie, pentru prevenirea evenimentelor rutiere și reducerea riscului rutier pe principalele artere de circulație din județ, urmarindu-se creșterea vizibilitații elementului polițienesc in mediul stradal,…