Acțiune în forță a polițiștilor și procurorilor împotriva traficanților de țigări: 22 de persoane sunt vizate într-o anchetă Polițiștii și procurorii DIICOT din Suceava au facut, joi, 34 de percheziții, intr-un dosar penal de constituire a unui grup infractional organizat și contrabanda in forma agravanta. Suspecții aduceau țigari din Ucraina și le vindeau pe piața din Romania,iar din grupare ar face parte 22 de persoane, informeaza Mediafax. Citește și: Pericol la Spitalul Municipal Timișoara: trei asistente, doua infirmiere și doua colege de salon s-au infectat cu coronavirus Potrivit Poliției Romane, acțiunea a vizat trei grupuri infracționale organizate specializate in contrabanda cu țigari, de proveniența… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Politistii de frontiera din cadrul Sectorului Politiei de Frontiera Siret au depistat si retinut trei cetateni din Yemen, care au trecut ilegal frontiera din Ucraina in Romania. Persoanele au fost predate autoritatilor de frontiera ucrainene in baza acordului de readmisie, in vederea continuarii cercetarilor.…

- Percheziții de amploare in județele Valcea și Bistrița-Nasaud la domiciliile unor persoane banuite de frauda informatica și spalare de bani. De asemenea, polițiștii au pus in aplicare 3 mandate europene de arestare, se arata in comunicatul transmis de Poliția Romana.Polițiștii de combatere a criminalitații…

- CHIȘINAU, 27 iun. - Sputnik. Potrivit Poliției de Frontiera, timp de 24 de ore au traversat hotarele țarii noastre 7 250 de persoane, dintre care 3 307 au fost inregistrate pe sensul de intrare in Republica Moldova. © Sputnik / Anatolii Kiriak. Demograf: Vor ramane acasa sau nu moldovenii dupa pandemia…

- 16 cadre medicale de la spitalul Bagdasar Arseni din București au fost depistate pozitiv cu coronavirus. Numarul celor infectați ar putea fi, de fapt, mult mai mare. Alte cateva zeci de teste sunt in lucru, potrivit postului de radio Europa FM.Ancheta epidemiologica de la Bagdasar Arseni este in plina…

- CHIȘINAU, 21 mai -Sputnik. Potrivit Poliției de Frontiera, timp de 24 de ore au traversat hotarele țarii noastre 3 979 de persoane, dintre care 1 672 au fost inregistrate pe sensul de intrare in Republica Moldova. © Sputnik / Miroslav Rotari Poliția de Frontiera: Un cetațean a fost preluat de la…

- Polițiștii de frontiera din cadrul Inspectoratului Teritorial al Poliției de Frontiera Sighetu Marmației au descoperit in urma acțiunilor desfașurate in zona de frontiera peste 20.000 pachete cu țigari de proveniența ucraineana, in valoare totala de aproximativ 236.000 lei. Politistii de frontiera din…