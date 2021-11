ACȚIUNE – Focuri de armă la Crasna Vișeului pentru reținerea unor bărbați Nu este ușor sa fi polițist de frontiera și sa te lupți zilnic cu cei care traiesc de pe urma contrabandei cu țigari ucrainene. Cateodata trebuie sa folosesti armamentul din dotare, așa cum s-a intamplat in finalul de saptamana trecut la Crasna Vișeului. Polițiștii de frontiera din cadrul Sectorului Poliției de Frontiera Valea Vișeului, in cooperare cu lucratori din cadrul STPF Maramureș, au fost cei care au organizat o acțiune weekendul trecut pe linia combaterii contrabandei cu tigarete in zona de responsabilitate. Pe direcția localitații de frontiera Crasna Vișeului a fost observat la un moment… Citeste articolul mai departe pe ziarmm.ro…

Sursa articol si foto: ziarmm.ro

