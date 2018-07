Stiri pe aceeasi tema

- O turista din Polonia a fost accidentata in Varful Serbota, din Masivul Fagaras, dupa ce a cazut intr-o rapa la o distanta de aproximativ 100 de metri. Salvamontistii intervin pentru recuperarea femeii si a fost alertat si elicopterul SMURD.

- Un turist a fost ranit grav in Munții Rodnei, vineri, dupa ce a cazut 30 de metri intr-o prapastie din zona Varfului Tomnaticul. La aceasta ora, pentru recuperarea persoanei accidentate intervin salvamontiștii din Bistrița-Nasaud, acțiunea fiind in derulare. Dispeceratul Național Salvamont a informat…

- Salvamontistii din Gorj intervin, vineri, pentru salvarea unui tanar ranit grav, in urma unui accident in masivul Vulcan, dupa ce masina pe care o conducea s-a rasturnat, transmite corespondentul MEDIAFAX.

- Salvamontistii din Busteni participa, duminica dupa-amiaza, la o ampla operatiune de salvare a unei turiste care a cazut intr-o prapastie din muntii Bucegi. Tanara este ranita, iar salvatorii montani au solicitat si ajutorul unui elicopter SMURD

- Salvamontistii din Busteni intervin miercuri dupa-amiaza in Valea Cerbului pentru salvarea unui turist ceh, in varsta de 38 de ani, care prezinta probleme medicale. "Doua echipe de salvamontisti au pornit pe vale, din bazele aflate in varful vaii si la baza muntelui, lor alaturandu-li-se si alti salvamontisti…

- Salvamontiștii dambovițeni se alatura echipelor din Prahova, in cautarea unui turist american, dat disparut. Acesta facea parte dintr-un grup de Post-ul Salvamontiștii dambovițeni cauta un turist american, cazut cu parapanta in zona Caraiman apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Acțiune in derulare a salvamontiștilor din Hunedoara pentru salvarea unei persoane accidentate in masivul Retezat. Condițiile din teren nu permit transportul in siguranța al victimei și a fost solicitat sprijinul unui elicopter SMURD care sa preia accidentatul. In paralel alte echipe de salvamontiști…