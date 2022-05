Stiri pe aceeasi tema

- Judecatoria Chișinau a decis joi sa impuna masura arestului la domiciliu pentru 30 zile pentru fostul președinte moldovean Igor Dodon, in dosarul in care este acuzat de „tradare de patrie”, finantare ilegala a partidului sau si imbogatire ilicita, relateaza Agora.md. La termenul de joi, procurorul de…

- La intrarea in Republica Moldova, cetațeanul turc, in varsta de 41 ani, a fost depistat cu consemn internațional, in timpul procedurilor de control al pasagerilor de la cursa Istanbul - Chișinau.

- Roman Abramovich s-a dus la Kiev. Inca patron al clubului Chelsea, miliardarul rus se afla pe lista oligarhilor supuși sancțiunilor de catre Marea Britanie și UE. Are conturi, proprietați și active blocate sau confiscate in valoare de multe miliarde de euro. Cu toate acestea, Abramovich joaca activ…

- A intrat in Republica Moldova in calitate de pieton, dupa ce s-a depistat ca mașina figura in baza de date a INTERPOL. Este cazul unei ucrainence care a aflat la trecerea frontierei de stat ca autoturismul personal este cautat de autoritațile din Polonia.

- Duminica seara, prin vama Albița, au intrat in Romania jucatorii straini legitimați la Dinamo Kiev și Șahtior Donețk, insoțiți de familii. Aceștia au fost preluați de autocarul echipei naționale și au fost transportați la Centrul Național de Fotbal de la Mogoșoaia. Luni, 28 februarie, ei vor decola…