Acțiune de tip mafiot în Dumbrăvița. Geamuri găurite de proiectile în miez de noapte FOTO Proprietarii unei case de pe strada Conac din Dumbravița s-au trezit ca doua geamuri din lateralul cladirii in care și-au amenajat sediul firmei sunt gaurite, iar in interiorul geamului termopan au gasit un proiectil cazut. Cladirea in care se afla sediul firmei este poziționata la strada, iar cea in care locuiește familia in spate, astfel […] Articolul Acțiune de tip mafiot in Dumbravița. Geamuri gaurite de proiectile in miez de noapte FOTO a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

Sursa articol si foto: pressalert.ro

