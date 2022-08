Un numar de 364 de localitați din 26 de județe din sursa de apa de suprafața și 415 din foraje au restricții la apa in acest moment, potrivit informațiilor furnizate de catre Apele Romane. Azi, 2 august, Administrația Naționala „Apele Romane”, alaturi de reprezentanții Hidroelectrica, au anunțat ca reușesc sa mențina coeficientul de umplere de peste 70% in principalele 40 de lacuri (cu folosința complexa), adica la 73,61%. „Rezerva (strategica) in principalele 40 de lacuri este 3,19 miliarde de metri cubi de apa, in scadere fața de 3,45 miliarde cat era la inceputul lunii iulie 2022. Aceasta este…