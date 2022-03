Stiri pe aceeasi tema

- „Alaturi de UCRAINA” este prima campanie de donare de sange din acest an organizata de S.C. VITAL S.A in parteneriat cu Centrul de Transfuzie Sanguina Maramureș. Ca de fiecare data, zeci de angajați din Agenția Baia Mare au donat sange, daruind astfel o șansa la viața vecinilor noștri ucrainieni, aflați…

- Centrul de Transfuzie Sanguina Buzau a organizat o noua caravana mobila, de aceasta data la Ramnicu Sarat, acolo unde Protoieria și Primaria au inițiat o activitate de donare de sange.Totul s-a desfașurat ieri, in Sala Bibliotecii din incinta Bisericii „Cuvioasa Parascheva”, intre orele 09:00 – 14:00.

- Jandarmii dambovițeni s-au alaturat campaniei umanitare de donare de sange inițiata, la nivel național, de Jandarmeria Romana și marți, 15 martie a.c., s-au prezentat la Centrul de Transfuzie Sanguina Dambovița pentru a dona sange. Activitatea se desfașoara in contextul nevoii reale de sange pentru…

- Baza 95 Aeriana a desfașurat in aceasta perioada o campanie de donare de sange in colaborare cu Centrul de Transfuzie Sanguina Bacau. Aceasta campanie, demarata la nivelul unitații, se alatura acțiunii umanitare desfașurata la nivel național. Cu gandul la cei aflați in suferința, un gest simplu și la…

- In perioada 21-25 februarie a.c. la Centrul de Transfuzii Sanguine Ploiesti a avut loc o noua campanie de donat sange. Campania a fost organizata de site-ul local de stiri www.infoploiesticity.ro in colaborare cu Centrul de Transfuzii Sanguine Ploiesti. Un record egalat Dupa succesul avut in luna…

- ARAD. Acte umanitare in garnizoana Arad. Militarii Batalionului 191 Infanterie ,,Colonel Radu Golescu” au participat la o acțiune umanitara de donare de sange, in colaborare cu Centrul de Transfuzie Sanguina Arad. Prin aceasta campanie, demarata la inițiativa conducerii batalionului, se dorește o combatere…

- O parte din colectivul Direcției de Sanatate Publica Timiș a donat sange, azi, la Centrul de Transfuzie Sanguina din Timișoara. Tichetele valorice vor fi folosite pentru a achiziționa alimente destinate unei familii cu noua copii care are nevoie de ajutor, din Timișoara. „Va indemnam sa faceți un bine…