Stiri pe aceeasi tema

Peste 113.000 de puieti produsi in pepinierele proprii vor fi utilizati in acest an de Directia Silvica (DS) Salaj in programul de regenerare a padurilor, ce cuprinde o suprafata totala de aproape 130 de hectare din fondul forestier judetean, conform Agerpres.

Presedintele PNL, Nicolae Ciuca, a afirmat, dupa o intalnire cu seniorii liberali, ca partidul va avea o strategie si un plan nou de actiune. "Coalitia aflata la guvernare este un act de responsabilitate politica si trebuie sa transmitem un mesaj clar: romanii nu au nevoie de galceava, romanii vor…

Fortele ruse au recurs la bombardiere cu raza lunga de actiune pentru a ataca Mariupolul, folosind pentru prima oara acest tip de dispozitiv de la inceputul razboiului, a declarat vineri purtatorul de cuvant al Ministerului ucrainean al Apararii, Oleksandr Motuzianik, citat de EFE si Reuters.

ONU a condamnat vineri arestarea arbitrara de catre fortele ruse sau disparitia a zeci de oficiali, jurnalisti si militanti ucraineni, transmite AFP. Unele din cazurile respective sunt similare cu luarea de ostatici, arata Organizatia Natiunilor Unite, potrivit Agerpres.

Consiliul de Administratie al Turbomecanica va propune Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor distribuirea de dividende pentru 2021 in suma de peste 10 milioane lei, valoarea dividendului brut fiind de 0,02735 lei/actiune, conform unui raport remis joi Bursei de Valori Bucuresti.

Rusia a bombardat si a avariat baza aeriana a armatei ucrainene de la Starokosteantiniv, cu arme cu raza lunga de actiune de mare precizie, a anuntat duminica Ministerul Apararii rus, relateaza Reuters.

O ampla actiune de control pentru combaterea ilegalitatilor in domeniul silvic, desfasurata in judetul Covasna, s-a soldat cu amenzi in valoare de 176.000 lei, informeaza Inspectoratul General al Politiei Romane.

Un numar de 25 de sanctiuni contraventionale in valoare de aproximativ 120.000 de lei au fost aplicate de politistii giurgiuveni in cadrul unei actiuni preventive pentru diminuarea faptelor antisociale savarsite in domeniul protectiei mediului in localitatea Bolintin Vale, potrivit Agerpres.