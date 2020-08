Stiri pe aceeasi tema

- Șapte copii cu varste intre 13 și 15 ani s-au ratacit, miercuri, in zona Piatra Virgina, Usturoiu, din județul Maramureș, aceștia fiind gasiți de salvamontiști.Reprezentanții Salvamont Maramureș au transmis ca au intervenit in zona Piatra Virgina, Usturoiu, unde un grup de șapte copii cu varste…

- Salvamontistii din Neamt au intervenit duminica pentru salvarea unei persoane cu starea de sanatate grav alterata in zona Platoului Ceahlau. Elicopterul 350 de la Iasi a aterizat in siguranta pe heliportul din zona Varfului Lespezi pentru a prelua pacienta. "Actiune in derulare a salvamontistilor din…

- Salvamontistii din Neamt intrvin, duminica, pentru salvarea unei persoane cu starea de sanatate grav alterata in zona Platoului Cheahlau, potrivit news.ro.”Actiune in derulare a salvamontistilor din Neamt pentru acordarea primului ajutor si salvarea unei persoane cu starea de sanatate grav alterata…

- Jandarmii din cadrul Postului Montan Campulung Moldovenesc, impreuna cu patru salvamontiști din cadrul Serviciului Salvamont al aceeași zone au intervenit in cursul serii de marți pentru a salva un turist ratacit in zona Masivului Rarau.Alarma a fost data prin intermediul unui apel telefonic de ...

- Salvamontistii argeseni cauta de aseara un turist ratacit in zona varfului Negoiu din Muntii Fagaras. Omul a apucat sa sune la 112, dar i s-a descarcat telefonul. Salvamontistii nu l-au gasit la coordonatele primite de la dispecerat, iar din cauza vremii, au oprit azi-noapte cautarile. Le-au reluat…

- Serviciul Public Județean Salvamont Salvaspeo Alba intervine pentru acordarea primului ajutor și evacuarea unui turist caruia i s-ar fi facut rau in zona Munților Trascau. Acțiunea, venita in urma unui apel la Serviciul Unic de Urgența 112, este in derulare. Știre in curs de actualizare… FOTO: ARHIVA…

- Salvamontiștii gorjeni au intervenit in aceasta seara pentru a recupera dintr-o padure o familie compusa din doi adulți și un copil, de 9 ani. Intervenția s-a desfașurat in afara zonei montane, in padurea dintre Danești-Țicleni-Peșteana, alaturi de salvamontiști la acțiune participand polițiști din…