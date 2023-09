Stiri pe aceeasi tema

- Polițiștii din Secția 2 Poliție Bacau, in colaborare cu Serviciul de Investigare a Criminalitații Economice, jandarmii Inspectoratului de Jandarmi Județean Bacau, pompierii și polițiștii locali au desfașurat o impresionanta acțiune de forța in municipiu, cu scopul de a preveni și combate infracționalitatea…

- Polițiștii și procurorii au destructurat o rețea de trafic de droguri intr-o acțiune coordonata in 6 județe Politistii din cadrul Brigazii de Combatere a Criminalitații Organizate Bacau, impreuna cu procurorii D.I.I.C.O.T. – Serviciul Teritorial Bacau, au pus capat unei rețele de trafic de droguri de…

- Polițiștii bacauani au organizat, in acest weekend, in intervale orare diferite, o ampla acțiune in municipiul Bacau și comunele arondate la care au fost angrenați peste 40 de polițiști. In acest context, au fost retinute 9 permise de conducere, retrase 8 certificate de inmatriculare si au fost constatate…

- La data de 01 august a.c., polițiștii Serviciului Rutier Bacau au organizat o actiune pe raza județului pentru creșterea gradului de disciplina și combaterea cauzelor generatoare de accidente, savarșite cu implicarea bicicliștilor, carutasilor si pietonilor. Atat pe drumurile naționale, cat și in municipii…

- Polițiștii din cadrul Sectiei 5 Politie Rurala Racaciuni au organizat la data de 27 iulie a.c, o actiune operativa pe raza comunelor Valea-Seaca, Orbeni și Corbasca. Pentru identificarea si sanctionarea celor care nu respecta normele legale privind traficul rutier, prevenirea si combaterea faptelor…

- PRINS… Polițiștii de frontiera din Punctul de Trecere a Frontierei Albița au depistat și reținut un barbat cu cetațenie romana și Republica Moldova cautat de autoritațile din Romania. Moldo-romanul este condamnat la o pedeapsa privativa de libertate de 75 de zile pentru savarșirea infracțiunii de deținere…

- Polițiștii bacauani, impreuna cu jandarmii și polițiști locali au acționat in municipiul Bacau, in zonele in care se inregistreaza aglomerari de persoane, respectiv in Piața Centrala, pe Insula de Agrement, la cluburi și terase, in parcurile publice din zona centrala și de nord, in parcarile centrelor…

- Muzica Militara a Garnizoanei Bacau, sub bagheta talentatului capitan Valeriu Balan, va aduce un spectacol muzical de excepție vineri, 30 iunie, la Amfiteatrul de pe Insula de Agrement Bacau. Evenimentul special marcheaza o aniversare importanta: 192 de ani de tradiție muzicala militara romaneasca.…