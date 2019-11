Acțiune de igienizare și ecologizare a Stadionului „Parc” din Cugir In cursul zilei de ieri, 5 noiembrie 2019, mai mulți copii de la grupele de juniori ale celor doua cluburi sportive din Cugir, coordonați de catre antrenorul Marius Neagu, s-au implicat intr-o ampla acțiune de ecologizare ș igienizare a Stadionului „Parc” din localitate. „Inarmați” cu materialele și uneltele necesare (manuși și saci de depozitare), mici sportivii au strans resturile menajere și ambajele, atat in zona tribunelor stadionului, a cailor de acces și circulație, precum și a zonelor inconjuratoare. „Dorim sa le mulțumim pentru implicare tuturor celor prezenți astazi la aceasta acțiune,… Citeste articolul mai departe pe cugirinfo.ro…

