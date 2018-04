Actiune de igienizare pe strada Semanatorului din Constanta. Participa lucratori de la Polaris M Holding, politisti locali si jandarmi (galerie foto)

Stiri pe aceeasi tema

- Astazi, 13.04.2018, politistii locali in colaborare cu reprezentanti ai Gruparii de Jandarmi Mobila Tomis Constanta, inspectori ai Serviciului de Igiena Publica si lucratori ai firmei de salubrizare SC. Polaris M Holding au actionat in sistem integrat pe raza municipiului Constanta, in cartierele arondate…

- In aceasta dimineata, politistii locali din cadrul Directiei Generale Politia Locala, in colaborare cu reprezentanti ai Gruparii de Jandarmi Mobila Tomis Constanta si lucratori ai firmei de salubrizare SC. Polaris M Holding actioneaza in sistem integrat in cartierul constantean Coiciu in scopul igienizarii…

- In data de 05.04.2018, politistii locali din cadrul Directiei Generale Politia Locala, in colaborare cu reprezentanti ai Gruparii de Jandarmi Mobila Tomis Constanta si lucratori ai firmei de salubrizare SC Polaris M Holding au actionat in sistem integrat pe raza municipiului Constanta, in perimetrul…

- In data de 12.03.2018, in intervalul orar 14.00 19.00, politistii locali din cadrul Directiei Generale Politia Locala impreuna cu reprezentanti ai societatii de salubrizare SC Polaris M Holding au continuat actiunea de ecologizare si de depistare a persoanelor care rascolesc in ghenele de gunoi si care…

- Avand in vedere avertizarea meteo valabila pentru astazi, 26.02.2018, precum si pentru aceasta noapte, 320 tone material antiderapant au fost imprastiate pe strazile principale si secundare din municipiul Constanta pana la aceasta ora. S a actionat si se continua interventia cu intregul efectiv de utilaje…

- In data de 21.02.2018 politistii locali din cadrul Directiei Generale Politia Locala impreuna cu reprezentanti ai societatii de salubrizare SC Polaris M Holding au continuat actiunea de ecologizare si de depistare a persoanelor care colecteaza materiale reciclabile pe raza municipiului Constanta.Actiunea…

- In data de 25.01.2018, politistii locali din cadrul Directiei Generale Politia Locala, in colaborare cu lucratori din cadrul Sectiei 5 Politie, reprezentanti ai Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului, Serviciului Public de Asistenta Sociala Constanta, Gruparii de Jandarmi Mobila…