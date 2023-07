Stiri pe aceeasi tema

- Vlad Mihalcea (24 de ani), fosta speranța a celor de la FCSB, a fost prezentat la Gloria Bistrița, in Liga 3. Vlad Mihalcea era cumparat de FCSB in 2015 de la FC Brașov. Era cel mai bun din naționala de juniori, parea ca avea sa devina un fotbalist important. Doar parea. La FCSB a jucat in cinci meciuri.…

- Acțiune de ecologizare a lacului Tarnița, derulata cu sprijinul Consiliului Județean In perioada 7-9 iulie a.c., Clubul Alpin Roman Filiala Cluj deruleaza, cu sprijinul Consiliului Județean Cluj, o acțiune

- In perioada 7-9 iulie, Clubul Alpin Roman Filiala Cluj deruleaza, cu sprijinul Consiliului Județean Cluj, o acțiune de igienizare a lacului Tarnița. Alin Tișe, președintele Consiliului Județean Cluj: „In speranța ca vremea va fi favorabila, incurajam toți cetațenii sa participe la aceasta activitate…

- Europol a revenit cu un raspuns in cazul incidentului din localitatea Sacuieu, județul Cluj, in care un barbat a fost impușcat in picior de doi polițiști. Sindicatul Europol precizeaza ca cei doi barbați care au devenit agresivi cu polițiștii sunt de etnie rroma, iar presupusul furt ar fi avut loc intr-o…

- FOTO: Ampla acțiune de ecologizare, la Campeni. Peste 500 de cetațeni și elevi au adunat sute de saci cu gunoaie Primaria orașului Campeni a desfașurat joi, 11 mai, in parteneriat cu Colegiul Național „Avram Iancu” și Liceul Tehnologic Campeni, o ampla acțiune de ecologizare a unor zone aflate in apropiere…

- Ziua Internaționala a Muncii a fost celebrata puțin diferit in comuna Tureni anul acesta. Inca de la primele ore ale dimineții, voluntarii s-au adunat la Școala din satul Micești de unde au dat startul unei acțiuni de ecologizare. “Sarbatorim Ziua Internaționala a Muncii printr-o acțiune de ecologizare…

- In Liga Naționala de baschet masculin, miercuri seara, s-au disputat primele meciuri din sferturile de finala. CSM Oradea-SCM Timișoara 87-63, U-BT Cluj-SCMU Craiova 86-81, CSO Voluntari-CSU Sibiu 78-92 și Rapid București-BC Argeș Pitești 79-74. Partidele cu numerele II vor avea loc vineri, tot la Oradea,…