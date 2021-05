Stiri pe aceeasi tema

- Garda de Mediu Dolj și-a luat rolul in serios și la recomandarile comisarului șef, Octavian Berceanu a devenit proactiva. prin urmare, reprezentanții GM Dolj au ajuns miercuri in localitatea doljeana Bechet. Trebuie precizat ca in urma cu o saptamana, șeful Garzii Naționale de Mediu, Octavian Berceanu…

- La Curtea de Apel București au fost aduse, vineri, portretele celor 65 de oameni care au murit in tragedia din clubul Colectiv, organizatorii acestui protest vrand sa traga un semnal de alarma in privința evoluției acestui dosar in instanța, relateaza Hotnews.”In Vinerea Mare, vrem sa le aratam celor…

- In timp ce bistrițenii așteapta mai bine de o luna dupa un certificat de urbanism, funcționarii din Primaria Bistrița sunt scoși la curațenie – chiar in timpul programului. Mai bine de 500 de angajați ai municipalitații au lasat pixurile jos, au luat saci de gunoi și s-au apucat de colindat spațiile…

- ”Atunci cand am decis sa ma inrolez intr-o formațiune politica am considerat corect, avand in vedere statutul meu anterior, sa imi asum public aceasta decizie, printr-o postare pe Facebook. Au fost puțini cei care atunci m-au incurajat.De asemenea, imediat dupa rezultatul foarte slab inregistrat in…

- Primarul Sectorului 6, Ciprian Ciucu, a anuntat, printr-o postare pe pagina de Facebook, ca sambata, incepand cu ora 8:30, va avea loc o ampla actiune de curatenie in zona Lacului Morii cu implicarea voluntarilor.

- Faptul ca sindicatul USLM blocheaza metroul bucurestean este o palma data intregii Romanii, iar cand interese mafiote sunt amenintate, o mana de oameni se agita pentru pastrarea unor privilegii si sinecuri, scrie vineri dimineata ministrul Transporturilor, Catalin Drula, pe pagina sa de Facebook.…

- Un clujean aduce in atentia autoritatilor noul "punct turistic" de pe Uliului, din zona Hoia, unde zeci de masini ticsite cu amatori de bere si seminte se aduna la socializare, lasand in urma lor o mizerie de nedescris. Acesta face cateva propuneri concrete.

- In ultimele 24 de ore, sub autoritatea Institutiei Prefectului, politistii clujeni, alaturi de jandarmi și polițiști locali, au verificat cum sunt respectate masurile impuse in contextul starii de alerta.