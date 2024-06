Stiri pe aceeasi tema

- S-a aprobat Legea privind stabilirea salariilor minime europene, prin care se asigura transpunerea in legislația naționala a Directivei (UE) 2022/2041 din 19 octombrie 2022 a Parlamentului European și a Consiliului privind salariile minime adecvate in Uniunea Europeana. Proiectul de lege urmeaza sa…

- Klaus Iohannis a promulgat legea prin care toti tatii care au calitatea de salariat pot primi concediu paternal. Actul normativ prevede acordarea concediul paternal tuturor tatilor care au calitatea de salariat in baza unui contract de munca sau a unui raport de munca, incheiat conform legii. De asemenea,…

- Salariul minim european, aplicat in Romania. Legea a fost aprobata de Guvern. Cum va fi calculat Salariul minim european, aplicat in Romania Guvernul a aprobat vineri Legea privind stabilirea salariilor minime europene, a anunțat Ministerul Muncii. Prin actul normativ se asigura transpunerea in legislația…

- O noua etapa de dezinsectie pentru combaterea capușelor se va desfasura joi noaptea in Sacele. Primaria Sacele anunța o noua campanie de dezinsectie pentru combaterea capușelor pe domeniul public al municipiului in noaptea de joi spre vineri, 20 – 21 iunie. Primaria Municipiului Sacele in colaborare…

- Primaria Turda efectueaza in perioada 30.05.2024 – 05.06.2024 o acțiune de dezinsecție pe domeniul public al municipiului Turda. Acțiunea se desfașoara intre orele 21:00 și 04:00. In cazul in care nu va fi posibila desfașurarea acțiunii de dezinsecție din cauza condițiilor meteorologice nefavorabile,…

- Primaria Turda efectueaza in perioada 10.05.2024 – 17.05.2024 operațiunea de deparazitare spații verzi și arbori pe domeniul public al municipiului Turda. Acțiunea se desfașoara noaptea intre orele 21:00 și 04:00, dar și pe parcursul zilei acolo unde sunt necesare intervenții suplimentare. Acțiunea…

- Legea transpune Directiva (UE) 2020/2184 a Parlamentului European si a Consiliului din 16 decembrie 2020, fiind abrogata Legea nr. 458/2002.Actul normativ are ca obiective protejarea sanatatii umane impotriva efectelor adverse ale contaminarii apei destinate consumului uman, prin asigurarea calitatii…

- Avand in vedere sesizarile primite de la cetațenii municipiul Turda in legatura cu prezența capușelor in parcuri și alte spații verzi, Primaria Turda a efectuat in seara de 03.04.2024 o operațiune de dezinsecție impotriva capușelor in toate parcurile din oraș urmand ca aceasta operațiune sa se extinda…