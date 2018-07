Actiune de amploare! Zeci de soferi lasati fara permis si sute de sanctiuni aplicate de politistii rutieri buzoieni

Stiri pe aceeasi tema

- Politistii din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean Buzau au continuat desfasurarea de activitati pe drumurile nationale, drumurile judetene si in localitati, in scopul prevenirii si combaterii principalelor cauze generatoare de accidente, totodata fiind vizate respectarea legalitatii desfasurarii…

- Ieri, 11 iulie 2018, Politia Municipiului Blaj a organizat pe raza municipiului o actiune ce a avut ca scop prevenirea accidentelor de circulatie rutiera datorate starii tehnice a autovehiculelor. La acțiune au participat polițiști din cadrul Compartimentului Rutier Blaj impreuna cu reprezentantii R.A.R.…

- Acțiuni rutiere desfașurate de polițiști marți, in județul Prahova. Aproape 100 de conducatori auto testați cu etilotestul Polițiști din cadrul Biroului Drumuri Naționale și Europene au acționat pentru prevenirea și combaterea cauzelor generatoare de accidente, in special pentru identificarea și sancționarea…

- In cadrul activitatilor desfasurate in trafic in ultimele ore, politistii cu atributii pe linie rutiera din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean Buzau au actionat pentru prevenirea si combaterea principalelor cauze generatoare de accidente rutiere, in randul participantilor la trafic.

- Politistii au actionat, in ultimele 24 de ore, pentru prevenirea si combaterea oricaror evenimente care puteau afecta linistea comunitatii. Politia Romana a intervenit la peste 3.100 de evenimente si au fost aplicate peste 8.500 de sanctiuni contraventionale. Potrivit Politiei Romane, pentru siguranta…

- Politistii cu atributii pe linie rutiera din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean Buzau au efectuat 437 de testari cu aparatul etilotest, au intocmit sapte dosare penale, dintre care trei au vizat conducerea unui autovehicul sub influenta bauturilor alcoolice si au retinut alte sapte permise de…

- Pentru cresterea gradului de siguranta rutiera in randul participantilor la trafic, politistii cu atributii pe linie rutiera din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean Buzau au aplicat 170 de sanctiuni contraventionale si au retinut 15 permise de conducere ca urmare a neregulilor constatate. Aparatele…

- Polițiștii rutieri din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Buzau au continuat activitațile pentru conștientizarea conducatorilor auto cu privire la riscurile la care se expun și ii expun pe ceilalți participanți la trafic prin nerespectarea regulilor de circulație. Astfel, pentru neregulile constatate…