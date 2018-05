Stiri pe aceeasi tema

- Care au ramas fara permise In prima zi de minivacanta, politistii au constatat peste 640 de infractiuni, au aplicat aproximativ 9.000 de sanctiuni contraventionale, in valoare de aproape patru milioane de lei si au retinut 561 de permise de conducere. Peste 500 de șoferi au ramas fara permis in prima…

- Politistii au dat aproximativ 9.000 de amenzi in valoare de aproape patru milioane de lei in prima zi a minivacantei de 1 Mai, cand au fost inregistrate aproape 650 de infractiuni. De asemenea, au fost retinute peste 560 de permise de conducere. Conform Politiei Romane, in prima zi de minivacanta, politistii…

- Potrivit sursei citate, peste 11.400 de politisti au actionat, vineri, la nivel national, in sistem integrat, alaturi de celelalte structuri din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, pentru prevenirea si combaterea oricaror evenimente care puteau afecta linistea comunitati.Politia Romana…

- F.T. Conform unei prime statistici intocmite la nivelul IGPR, in perioada 5-8 aprilie a.c., oamenii legii au organizat peste 1.100 acțiuni si au intervenit la aproape 12.000 de evenimente, dintre acestea din urma , peste 10.000 fiind sesizate prin Numarul Unic „112”. In urma activitaților desfașurate…

- Politistii au avut 13.000 de actiuni si interventii, in perioada minivacantei de Pasti, in urma carora au aplicat aproape 22.000 de sanctiuni contraventionale, in valoare totala de peste 7,7 milioane lei si au retinut 1.324 de permise de conducere, transmite News.ro . Astfel, in perioada 5-8 aprilie,…

- In perioada 5-8 aprilie, peste 8.000 de politisti au acționat, zilnic, la nivel național, pentru prevenirea faptelor antisociale si mentinerea ordinii si sigurantei publice. Au fost organizate 1.117 acțiuni și s-a intervenit la 11.958 de evenimente, dintre care peste 10.000 au fost sesizate…