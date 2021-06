Stiri pe aceeasi tema

- Joi, 3 iunie, politisti din cadrul Directiei Generale de Politie a Municipiului Bucuresti, sub supravegherea Parchetului de pe langa Curtea de Apel Bucuresti, pun in aplicare 29 de mandate de perchezitie domiciliara, in municipiul Bucuresti, județele Ilfov și Calarași, intr-un dosar privind savarsirea…

- Judecatoria Calafat a emis, ieri, mandate de arestare preventiva si la domiciliu pe numele a doi craioveni acuzati de comiterea infractiunii de contrabanda. Asta dupa ce, in cursul zilei de luni, oamenii legii au descoperit intr-o autoutilitara, in comuna Motatei, 85.860 de pachete de țigari de contrabanda.…

- F. T. Sub coordonarea Parchetului de pe langa Tribunalul Bucuresti, angajati ai Serviciului de Investigare a Criminalitatii Economice au efectutat, ieri dimineata, sase perchezitii in Capitala, Prahova si Ilfov, pentru documentarea unei cauze penale ce are ca obiect comiterea infractiunilor de evaziune…

- Razie a polițiștilor in magazine, in unitați de tip pensiune și restaurantele din Vișeu de Sus. Vezi ce se verifica…. ATP Motors. Campanii de nerefuzat. Noi iți gasim soluția! AGASTIA SERV – Descopera ofertele de nerefuzat FORD Oferte de nerefuzat 2021 Acțiune executata de polițiștii din cadrul Serviciului…

- Politistii Directiei Generale de Politie a Municipiului Bucuresti au descins, ieri, la punctul de lucru al unei agenții de turism din Capitala. Potrivit oamenilor legii, agentia de turism ar fi oferit persoanelor care au calatorit in strainatate, contra cost, buletine de analize medicale falsificate,…

- Politistii bucuresteni si procurorii au efectuat joi patru perchezitii in Capitala si judetul Ilfov la persoane banuite ca vindeau ilegal tutun, informeaza Agerpres. Potrivit unui comunicat al Politiei Capitalei, joi dimineata, politisti ai Serviciului de Investigare a Criminalitatii Economice…

- Oamenii legii au ieșit, joi, pe teren, pentru a face verificari la mai multe adrese de pe raza Capitalei, dar și a altor patru județe din țara: Prahova, Ilfov, Ialomița și Olt. Este vorba despre o acțiune derulata de catre politistii Serviciului de Investigarea Criminalitatii Economice Prahova, derulata…

- Politistii Serviciului de Investigare a Criminalitații Economice din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Buzau, sub coordonarea Parchetului de pe langa Judecatoria Buzau, efectueaza 11 percheziții domiciliare in județele Brașov, Dolj, Calarași, Prahova și Buzau, intr-un dosar privind producerea,…