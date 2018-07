Stiri pe aceeasi tema

- Politistii din Baia de Aries si Lupsa, impreuna cu RAR –ul, au organizat o actiune de prevenire a accidentelor rutiere datorate starii tehnice necorespunzatoare a autovehiculelor. Au fost verificate 34 de autovehicule si au fost aplicate amenzi in valoare de 1.450 lei. La data de 5 iunie a.c., politisti…

- Pe 31 mai, polițiștii suceveni de la Economic au dat doua sancțiuni contravenționale, intr-o actiune pe linia prevenirii și combaterii evaziunii fiscale in domeniul silvic. De asemenea, ei au confiscat material lemnos in valoare de 4.000 de lei. Polițiștii au verificat 5 societați comerciale.

- Politistii au constatat 134 de infractiuni si au aplicat peste 9.000 de sanctiuni in cadrul unei actiuni desfasurate pe parcursul a trei ore, in toata tara, pentru prevenirea si combaterea faptelor antisociale din segmentul stradal. Valoarea totala a contraventiilor aplicate a fost de aproape 2.700.000…

- Un pieton a fost accidentat mortal, marti, pe Bulevardul Mihai Bravu din Capitala. Politistii au stabilit ca barbatul de 36 de ani a traversat neregulamentar, iar traficul in zona este perturbat, valorile de trafic fiind ridicate, scrie news.ro.Reprezentantii Bragazii Rutiere a Capitalei au…

- In timp ce in marile orase din Romania aerul define tot mai greu de respirat, in Iasi, politistii locali s-au instalat in trafic si fac inventarul masinilor care scot fum negru si dens pe teava de esapament. Desi laudabila, initiativa primariei are deocamdata numai un efect statistic. Iar rezultatul…

- Politistii din cadrul Serviciului Rutier, Birourilor/Compartimentelor Rutiere, in colaborare cu politisti din cadrul Birourilor/ Formațiunilor de Ordine Publica/Secțiilor de Poliție Rurala, cu atribuții pe linie de poliție rutiera, au organizat o actiune cu efective suplimentare, pe raza judetului Alba,…

- Razie de amploare pe strazile Capitalei, sambata noapte. Politistii de la circulatie si ordine publica au instalat filtre pe sosele in cautarea soferilor care nu respecta legea. Amenzile au curs iar 2 dintre cei opriti in trafic au chiar dosare penale pentru consum de droguri.