- Zilele trecute, nivelul Sectorului Poliției de Frontiera Sighetu Marmației s-a desfasurat o actiune pe linia combaterii contrabandei cu tigarete in zona de responsabilitate, ocazie cu care polițiștii de frontiera au observat pe direcția localitații Rona de Sus, trei persoane care transportau, in spate,…

- O femeie cu dubla cetațenie, romano-ucraineana, a fost amendata cu suma de 10.000 de lei dupa ce a fost prinsa cu țigari de contrabanda in mașina. In baza analizei de risc, echipa comuna, formata din polițiști de frontiera si lucratori vamali ai Biroului Vamal Sighet din PTF Sighetu Marmației, a efectuat…

- Maramureșenii se pregatesc de Sarbatoarea Floriilor. Bisericile vor fi pline, mai ales ca se anunța vreme buna, iar lumea va ieși din case, deci se va circula mult pe drumurile din județ. Drumuri care vor fi supravegheate de polițiștii rutieri, care vor fi cu ochii pe șoferii carora le place viteza…

- La nivelul Sectorului Poliției de Frontiera Sarasau s-a declanșat, in data de 20 aprilie, o actiune pe linia combaterii contrabandei cu tigari, in zona de responsabilitate, ocazie cu care au fost observate, in apropierea frontierei de stat, pe direcția localitații de frontiera Campulung la Tisa, mai…

- In ultimele 24 de ore, in urma unor acțiuni desfașurate la nivelul Inspectoratului Teritorial al Poliției de Frontiera Sighetu Marmației pe linia combaterii contrabandei, polițiștii de frontiera au confiscat peste 6.800 pachete cu țigari de proveniența ucraineana. In cauza se fac cercetari pentru…

- In data de 22 martie, la nivelul Sectorului Poliției de Frontiera Sighetu Marmației s-a desfasurat o actiune in cooperare cu autoritațile de frontiera din Ucraina, pe linia combaterii contrabandei cu tigarete in zona de responsabilitate. ”Astfel, in jurul orei 17.00, colegii nostri au observat pe direcția…

- Peste 18.000 de pachete cu tigari de contrabanda, in valoare de peste 200.000 de lei, au fost confiscate la granita de nord a Romaniei, in urma unor actiuni ale politistilor de frontiera din Sighetu Marmatiei si din Valea Viseului, informeaza marti Inspectoratul General al Politiei de Frontiera (IGPF).…