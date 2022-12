ACȚIUNE CONTRACRONOMETRU – Ucraineni cu picioarele rupte au nevoie de ajutor. Sunt izolați în munți In ajun de Craciun, polițiștii de frontiera maramureșeni, alaturi de echipele Salvamont Maramureș, sunt de cateva ore in cautarea unor ucraineni care au ajuns cumva in Munții Maramureșului. In total ar fi vorba de 6 persoane, din care pana la aceasta ora au fost gasite doua, iar despre alte doua se știe doar ca au picioarele rupte și nu se pot deplasa. Mai grav este ca cele doua persoane depistate sunt in șoc hipotermic și vor fi transportate la cel mai apropiat spital din zona. Acum autoritațile se concentreaza pe gasirea celorlalte persoane, patru la numar, insa misiunea nu e deloc ușoara avand… Citeste articolul mai departe pe ziarmm.ro…

