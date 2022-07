Acțiune comună a polițiștilor din Sălaj și Satu Mare. Zeci de șoferi au fost amendați 13 permise de conducere reținute pentru depașirea vitezei legale, peste 100 de sancțiuni aplicate și nenumarate certificate de inmatriculare retrase, sunt rezultatele unei acțiuni comune a polițiștilor satmareni și salajeni, acțiune organizata pe mai multe drumuri naționale. Polițiștii rutieri din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Satu Mare, au desfașurat o activitate, in sistem cascada, impreuna cu polițiștii rutieri din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Salaj. Acțiunea s-a desfașurat pe DN19A și DN1F și a avut ca scop combaterea nerespectarii regimului legal de viteza. Ca… Citeste articolul mai departe pe magazinsalajean.ro…

Sursa articol si foto: magazinsalajean.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Astazi, 21 iunie, in jurul amiezii, polițiștii Inspectoratului de Poliție Județean Salaj au fost solicitați sa intervina in localitatea Hurez, comuna Hororatu Crasnei, unde doua persoane au fost ranite in urma prabușirii unui foișor. La fața locului au intervenit echipaje de poliție, ambulanța și SMURD,…

- Politistii rutieri din cadrul IPJ Constanta au efectuat noaptea trecuta, o noua activitate pe linia prevenirii si combaterii consumului de bauturi alcoolice si substante psihoactive, la volan. "Scopul acestor activitati este prevenirea principalelor cauze generatoare de accidente rutiere si combaterea…

- Politistii rutieri din cadrul IPJ Constanta au efectuat ieri, 10 iunie a.c., incepand cu ora 23.00, o activitate cu sprijinul politistilor Directiei Rutiere si ai altor inspectorate de politie judetene din tara, pe linia prevenirii si combaterii consumului de bauturi alcoolice si substante psihoactive,…

- Duminica, 29 mai, polițiștii rutieri salajeni, in colaborare cu polițiștii rutieri din cadrul Serviciului Rutier Maramureș au acționat pe drumurile din județul Salaj, pentru combaterea excesului de viteza. Acțiunea s-a desfașurat in intervalele orare 08:00-12:00 și 15:00-19:00, iar polițiști participanți…

- Zeci de politisti sunt pregatiti saptamanal de politistii Biroului de Pregatire Profesionala. Pregatirea profesionala a polițiștilor este un proces complex care incepe in școala și continua pe tot parcursul carierei. La data de 2 august 2021, in cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Salaj, a fost…

- In perioada 16-17 aprilie a.c., 42 de polițiști rutieri din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Salaj au acționat pentru combaterea conducerii autovehiculelor de catre persoane aflate sub influența bauturilor alcoolice sau a substanțelor psihoactive. Printre obiectivele acțiunii s-a numarat și…

- „Astazi, ora 11,34, politistii au fost sesizati despre un accident rutier produs pe Drumul National 1G, km 44+300 m. Din primele cercetari a rezultat faptul ca, in timp ce conducea un autocamion, pe sectorul de drum mentionat, pe directia Balan – Jibou, la intersectia cu o strada laturalnica, un barbat…