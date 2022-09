Stiri pe aceeasi tema

- Doi conducatori auto care circulau cu viteza excesiva pe Autostrada A2 Bucuresti Constanta se aflau si sub influenta substantelor interzise. Potrivit Politiei Romane, sambata dimineata pe autostrada A2 doi conducatori auto au fost depistati conducand cu viteza excesiva, sub influenta substantelor psihoactive."Politistii…

- F. T. Agentii Biroului Rutier Prahova, impreuna cu angajati de la Secția de poliție rurala Puchenii Mari, au desfasurat o actiune fulger pe raza comunei Gorgota, pentru prevenirea accidentelor rutiere, dar si sanctionare celor care nu respecta regulile traficului rutier. In acest context, dupa cum se…

- • ACTIUNE A POLITISTILOR TIP BLITZ PENTRU PREVENIREA ȘI COMBATEREA PRINCIPALELOR CAUZE GENERATOARE DE ACCIDENTE RUTIERE In perioada 12-15 august a.c., politistii rutieri din cadrul Serviciului Rutier, Biroului Rutier Rm. Valcea si Formatiunilor Rutiere au organizat si desfașurat actiuni tip BLITZ pentru…

- Patru soferi au fost prinsi, luni, conducand pe autostrada A2 sub influenta unor substante psihoactive, doi au fost prinsi fara permis auto si au fost retinute 13 permise de conducere, in urma unei actiuni desfasurate de Brigada Rutiera la kilometrul 144, informeaza Politia Romana. Potrivit sursei citate,…

- Trei șoferi ramași pietoni și 30 de sancțiuni dupa o acțiune a polițiștilor din Alba Iulia pentru depistarea conducatorilor auto aflați sub influența alcoolului sau a drogurilor Trei șoferi ramași pietoni și 30 de sancțiuni dupa o acțiune a polițiștilor din Alba Iulia pentru depistarea conducatorilor…

- In perioada 28 – 30 iulie 2022, in intervalul orar 23:00-05:00, pe raza județului Timiș s-a desfașurat o razie cu efective marite sub coordonarea Serviciului Rutier din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Timiș. Polițiștii au acționat pe principalele artere din județ, in vederea creșterii gradului…

- Peste 150 de șoferi amendați pentru viteza, de Poliția Alba, in doua zile. Acțiune cu permise reținute pe DN1 și DN75 Peste 150 de amenzi au fost date de polițiștii din Alba pe DN 1 și DN 75. Aceștia au reținut și 7 permise de conducere, intr-o acțiune de prevenire a accidentelor rutiere. Potrivit IPJ…

- Politistii din Bucuresti au verificat, in noaptea de sambata spre duminica, soferii din mai multe zone ale Captalei, pentru prevenirea conducerii sub influenta alcoolului sau a substantelor psihoactive verificat. Au fost constatate 11 infractiuni si s-au aplicat 24 de sanctiuni.