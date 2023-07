Stiri pe aceeasi tema

- Te poți intalni cu poliția cand te aștepți cel mai puțin. A aflat asta un baimarean de 60 de ani care a fost oprit de un echipaj al Biroului Rutier Baia Mare vineri, 14 iulie, pe strada Lupului din municipiu, avand permisul de conducere suspendat. Totodata, in urma testarii alcoolscopice a acestuia,…

- Astazi, polițiștii Biroului Rutier Baia Mare au intervenit la un accident rutier produs pe strada George Coșbuc, soldat, din pacate, cu decesul unei femei de 73 de ani. Aceasta a fost lovita de mașina condusa de un șofer de 69 de ani. „Deplasați la fața locului, polițiștii au constatat faptul ca un…

- Un apel la numarul unic de urgențe 112 anunța in aceasta dupa-amiaza faptul ca doua persoane au fost prinse sub un utilaj greu (presa tabla) in localitatea Nanești. La fața locului au ajuns echipajele de prim ajutor, dar și polițiștii care incearca sa stabileasca circumstanțele in care s-a petrecut…

- Polițiștii baimareni au fost sesizați, printr-un apel facut la 112, astazi dimineața, 25 mai a.c., despre dispariția unei fete de 16 ani din municipiul reședința de județ. Apelul disperat a fost facut de catre fratele fetei disparute, un tanar de 20 de ani. Acesta le-a spus oamenilor legii ca sora lui…

- Duminica, 21 mai, polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalitații Economice au executat o acțiune pe linia prevenirii descoperirii si combaterii faptelor ilicite care se comit pe domeniul contrafacerii și comercializarii de marfuri, desfașurata in targul auto din Satu Nou de Jos. ”Polițiștii…

- Polițiștii din Moisei au fost sesizați, in seara zilei de 11 mai, de catre un barbat de 42 de ani, prin S.N.U.A.U.112 cu privire la faptul ca a fost atacat de mai multe persoane in locul numit Valea Paroșii din comuna Moisei. IPJ Maramureș a anunțat ca polițiștii deplasați la fața locului au identificat…

- Grav accident de circulație petrecut aseara pe DJ186, in localitatea Rozavlea. Din nefericire o femeie de 73 de ani a decedat, iar acum șoferul are de dat explicații. „Deplasați la fața locului, polițiștii au constatat faptul ca un motociclu condus dinspre Stramtura inspre Șieu, de catre un tanar de…

- In primele 3 luni ale acestui an, organele de control din cadrul Administrației Județene a Finanțelor Publice Maramureș au efectuat 363 de acțiuni de inspecție fiscala la persoane juridice și fizice, aici fiind incluse controale inopinate, inspecții fiscale parțiale sau verificari documentare. Am avut…