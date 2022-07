Stiri pe aceeasi tema

- Polițiștii Biroului Rutier din cadrul Poliției municipiului Reghin au oprit in trafic vineri, 17 iunie, un motociclu condus de un tanar de 19 ani. Potrivit informațiilor furnizate de Biroul de presa al Inspectoratului de Poliție Județean Mureș, in urma verificarilor efectuate, aparatul Drug – Test a…

- Polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Mureș au acționat la acest sfarșit de saptamana pentru ca manifestarile organizate in județ sa se desfașoare fara evenimente nedorite. Au desfașurat și acțiuni pe linie rutiera. Pentru neregulile constatate au fost aplicate peste 365 de sancțiuni…

- Polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Mureș au acționat in acest sfarșit de saptamana pentru ca intreaga comunitate sa se bucure in liniste și siguranța de Sarbatoarea Rusaliilor, iar manifestarile organizate in județ sa se desfașoare fara evenimente nedorite. La activitațile desfașurate…

- Polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Mureș au acționat in acest sfarșit de saptamana "pentru ca intreaga comunitate sa se bucure in liniste și siguranța de Sarbatoarea Rusaliilor", iar manifestarile organizate in județ "sa se desfașoare fara evenimente nedorite". La activitațile…

- Polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Mureș vor fi la datorie in acest sfarșit de saptamana, pentru asigurarea unui climat de ordine si siguranta publica si prevenirea producerii oricaror evenimente negative, in weekend-ul de 1 Mai. "In acest sens, peste 200 de politisti vor actiona…

- In primele trei luni ale anului 2022 la nivelul județului Mureș au fost inregistrate 38 de infracțiuni sesizate, savarșite in incinta unitaților de invațamant și zonele adiacente, cifra in creștere cu 28 de fapte comparativ cu perioada similara a anului trecut, a anunțat recent, prin intermediul unui…

- In perioada sarbatorilor Pascale, respectiv 22-25 aprilie, aproximativ 150 de polițiști vor acționa zilnic in județul Mureș pentru ca aceasta sarbatoare sa fie celebrata in liniște și siguranța, a anunțat joi, 21 aprilie, Biroul de presa al Inspectoratului de Poliție Județean Mureș. "Efectivele care…

- Politistii Sectiei 11 Politie Rurala Tarnaveni au oprit in trafic duminica, 10 aprilie, pe DJ 151B, intre localitatile Bahnea – Gogan, un autoturism condus de un barbat in varsta de 36 de ani. Potrivit informațiilor furnizate de Biroul de presa al Inspectoratului de Poliție Județean Mureș, in urma testarii…