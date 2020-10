Actiune anti-Covid a Politiei Constanta in zona Pavilionului Expozitional

Actiune anti-Covid a Politiei Constanta in zona Pavilionului…

Politistii din Constanta continua verificarile pentru respectarea masurilor anti Covid in oras.Astazi, 24 octombrie 2020, acestia au desfasurat o actiune de informare si verificare in zona Pavilionului expozitional, de pe bulevardul Mamaia.Verificarile s au desfasurat incepand cu ora 16.00, activitatea fiind organizata de Inspectoratul de Politie al Judetului Constanta.In Galeria Foto Video puteti vedea mai multe imagini si filme din timpul controalelor. ...