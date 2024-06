Stiri pe aceeasi tema

- Actiune a polițiștilor pentru creșterea gradului de siguranța rutiera pe Autostrada A1 Deva-Nadlac. In data de 27 iunie a.c., polițiștii Biroului de Poliție Autostrada A1 Deva – Nadlac, impreuna cu cei ai Biroului de Poliție Autostrada A1 Ramnicu-Valcea – Deva și Autostrada A3 Turda – Borș, au desfașurat…

- In data de 27 iunie, polițiștii Biroului de Poliție Autostrada A1 Deva – Nadlac, impreuna cu cei ai Biroului de Poliție Autostrada A1 Ramnicu-Valcea – Deva și Autostrada A3 Turda – Borș, au desfașurat o acțiune cu efective marite, cu scopul prevenirii și combaterii cauzelor generatoare de accidente…

- Nr. 486 din 27 iunie 2024 BULETIN DE PRESA Actiuni pentru cresterea gradului de siguranta rutiera In ziua de 26 iunie a.c., politistii Serviciului Rutier Arges, impreuna cu politistii structurilor rutiere din cadrul politiilor municipale si orasenesti, au continuat actiunile pentru prevenirea si combaterea…

- In data de 12 iunie a.c., polițiștii din cadrul Serviciului Rutier Bacau au desfașurat o acțiune de amploare in județ, concentrata pe prevenirea și combaterea abaterilor pietonilor de la regimul circulației rutiere. In urma activitaților desfașurate, au fost sancționați contravențional 32 de pietoni…

- Nr. 401 din 30 mai 2024 BULETIN DE PRESA Actiuni pentru cresterea gradului de siguranta rutiera In ziua de 29 mai a.c., politistii Serviciului Rutier Arges, impreuna cu politistii structurilor rutiere din cadrul politiilor municipale si orasenesti, au continuat actiunile pentru prevenirea si combaterea…

- Luni, 27 mai 2024, Poliția Municipiului Alba Iulia a organizat, pe raza municipiului și a localitaților rurale arondate, o acțiune pentru creșterea gradului de siguranța rutiera și scoaterea din trafic a conducatorilor auto care ii pun in pericol pe ceilalți participanți la trafic. Au fost depistați…

- Polițiștii Biroului de Poliție Autostrada A1 Deva – Nadlac au desfașurat, weekend-ul trecut, o acțiune „de prevenire și combatere a cauzelor generatoare de accidente rutiere cu consecințe grave”. Astfel, intre 26 și 28 aprilie au fost aplicate 369 de sancțiuni contravenționale, din care 145 pentru nerespectarea…

- In scopul diminuarii factorilor de risc privind victimizarea populatiei prin accidente de circulatie, a cresterii vizibilitatii elementului politienesc cat și a prevenirii și combaterii conducerii sub influența alcoolului sau a altor substanțe, in perioada 29.03 – 31.03.2024, pe raza judetului Suceava,…