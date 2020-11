ACŢIUNE A POLIŢIŞTILOR, ÎN TRENURI ŞI STAŢII DE CALE FERATĂ La data de 18 noiembrie 2020, la nivel national, politistii de la transporturi au actionat pentru prevenirea si combaterea furturilor din buzunare, din bagaje si de bagaje de la calatori, precum si pentru asigurarea unui climat de siguranta publica in domeniul transporturilor feroviare de calatori.In cadrul actiunii, au fost facute […] Articolul ACTIUNE A POLITISTILOR, IN TRENURI SI STATII DE CALE FERATA a aparut prima data pe Ziarul Dambovita - Targoviste . Citeste articolul mai departe pe ziardambovita.ro…

Sursa articol si foto: ziardambovita.ro

