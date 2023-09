Actiune a politistilor din Constanta. Ce au constatat autoritatile (FOTO) In perioada 15 16 septembrie 2023, politistii din cadrul Politiei municipiului Constanta au desfasurat o actiune pentru prevenirea si combaterea traficului si consumului de droguri sau alte substante interzise. In perioada 15 16 septembrie 2023, politistii din cadrul Politiei municipiului Constanta au desfasurat o actiune pentru prevenirea si combaterea traficului si consumului de droguri sau alte substante interzise, transmite un comunicat din partea Inspectoratului de Politie judetean Constant ... Citeste articolul mai departe pe ziuaconstanta.ro…

Sursa articol si foto: ziuaconstanta.ro

