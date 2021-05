Acțiune a poliției române, pentru siguranța transportului public de persoane La data de 27 mai 2021, polițiștii desfașoara, la nivel național, o acțiune pentru verificarea legalitații transportului public de persoane. In cadrul acțiunii, polițiștii hunedoreni au verificat 96 de autovehicule destinate transportului public de persoane, iar pentru neregulile constate au aplicat 19 sancțiuni contravenționale, dintre care 5 in baza actelor normative ce reglementeaza transportul public de persoane (cele mei frecvente abateri vizand nerespectarea masurilor igienico-sanitare ori neeliberarea biletelor/legitimatiilor de calatorie pasagerilor) si 14 pentru incalcarea… Citeste articolul mai departe pe replicahd.ro…

