Stiri pe aceeasi tema

- FORȚELE DE ORDINE CONTINUA VERIFICARILE PRIVIND RESPECTAREA MASURILOR DE PREVENIRE A RASPANDIRII CORONAVIRUSULUI Și in acest sfarșit de saptamana polițiștii, jandarmii, pompierii și polițiștii locali au acționat, pentru verificarea respectarii normelor legale impuse de efortul comun de limitare a…

- Autoritațile acționeaza in continuare in sprijinul cetațenilor pentru a limita raspandirea noului virus 98 de societați comerciale au fost verificate joi, 6 august a.c., in cadrul unor acțiuni care au vizat modul in care sunt respectate normele legale impuse pe perioada starii de alerta. Controalele…

- ACTIVITAȚI IN SISTEM INTEGRAT IN JUDEȚUL VRANCEA PENTRU PREVENIREA ȘI LIMITAREA INFECTARII CU VIRUSUL SARS-COV-2 In ultimele 48 h, au continuat, in sistem integrat, noi acțiuni de verificare a respectarii masurilor de protecție sanitara, pentru prevenirea și combaterea raspandirii virusului SARS-COV-2.…

- Polițiștii din cadrul Poliției municipiului Gherla au acționat intre 22-24 iulie pe raza localitații, mai ales pentru prevenirea raspandirii virusului COVID 19, fiind desfașurate de asemenea activitați cu scopul combaterii faptelor antisociale, in vederea asigurarii unui climat optim de siguranța publica.…

- Apar noi detalii in cazul anchetei de la Otopeni. 20 de persoane au fost reținute, iar fața de 38 de persoane a fost dispusa masura controlului judiciar. Printre cei vizați se numara angajați ai MApN, dar și ISU, aceștia sunt acuzați ca au furat produse de lux din containerele incarcate la bordul avioanelor,…

- Polițiștii din Blaj au organizat joi o acțiune pe raza municipiului și a localitaților arondate care a avut ca scop creșterea climatului de siguranța publica. Au fost verificate 164 de autovehicule și legitimate 192 de persoane. Potrivit IPJ Alba, au fost verificate 164 de autovehicule, 5 societați…

- La data de 3 iunie a.c., in intervalul orar 09.00-11.00, polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Vrancea au organizat și executat o acțiune preventiv-reactiva cu efective marite/integrate pe linia prevenirii și combaterii faptelor asociate evenimentelor circumscrise extinderii pandemiei…

- Acțiune desfașurata la nivelul Inspectoratului de Poliție Județean Vrancea La data de 30 mai a.c., in intervalul orar 15.00-17.00, Inspectoratul de Poliție Județean Vrancea a organizat și executat o acțiune preventiv-reactiva cu efective marite/integrate pe linia prevenirii și combaterii faptelor…