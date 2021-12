Stiri pe aceeasi tema

- „In noaptea de 04/05 decembrie, politistii Brigazii Rutiere au actionat pe arterele din Capitala pentru asigurarea unui climat de ordine si siguranta rutiera, reducerea riscului rutier in randul participantilor la trafic si combaterea conducerii autovehiculelor de catre persoane aflate sub influenta…

- Autoritațile vor sa schimbe Codul Rutier, astfel ca de anul viitor vom avea sancțiuni mult mai aspre pentru cei prinși bauți la volan sau cei care circula fara permis. Este vorba despre un proiect de ordonanța de Urgența aflat in dezbatere publica la Ministerul Afacerilor Interne care vrea sa modifice…

- Mai multe percheziții au loc, joi dimineața, la sediul Brigazii Rutiere din București, au declarat surse din ancheta pentru ziarul Libertatea. 20 de polițiști sunt suspectați ca ar fi luat mita de la mai mulți șoferi care au incalcat legea. Ancheta vizeaza faptele de corupție este derulata de Direcția…

- FOTO: Acțiune a polițiștilor din Alba pentru depistarea șoferilor aflați sub influența alcoolului sau a drogurilor. Sancțiuni Peste 260 de conducatori auto au fost testați de polițiștii rutieri din Alba, in cadrul unei acțiuni care a vizat combaterea conducerii autovehiculelor de catre persoane aflate…

- Politistii din Dambovita efectueaza 11 perchezitii in trei judete si in Capitala, intr-un dosar care vizeaza infractiuni de constituire a unui grup infractional organizat, deturnarea licitatiilor publice, fals si inselaciune. Una dintre descinderi are loc la sediul Primariei Tartasesti, existand suspiciunea…

- Un barbat inconștient a fost adus la Spitalul Victor Babeș din Capitala, cu o mașina personala, de catre trei persoane. Oamenii au precizat ca barbatul nu se simțea deloc bine din cauza coronavirusului, insa dupa ce medicii l-au consultat, au realizat ca barbatul era deja mort. O mașina particulara,…

- In acest moment, cei care vor sa se testeze gratuit pentru a vedea daca au coronavirus o pot face in mai multe farmacii din țara. Mai clar, conform unei liste publicate de Ministerul Sanatații, testarea gratuita antigenica rapida pentru diagnosticarea infectiei cu SARS-CoV-2 se poate face in 104 farmacii.…

- Poliția si Jandarmeria se afla in proximitatea scolilor Foto politiaromana.ro Peste 13.000 de polițiști, jandarmi, pompieri și polițiști locali acționeaza în preajma unitaților de învațamânt din toata țara, în prima zi a noului an școlar, anunța Inspectoratul General…