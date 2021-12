Acțiune a oamenilor legii. Se fac percheziții la persoane bănuite de deținere ilegală de arme – VIDEO Polițiștii au ieșit pe teren, in aceasta a treia zi a saptamanii, pentru a face percheziții la persoane banuite de deținere ilegala de arme. Din cate a au anunțat reprezentanții IGPR, in dimineața zilei de miercuri, „la data de 15 decembrie 2021, Direcția Arme, Explozivi și Substanțe Periculoase din Poliția Romana, coordoneaza o acțiune, la […] The post Acțiune a oamenilor legii. Se fac percheziții la persoane banuite de deținere ilegala de arme - VIDEO first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

