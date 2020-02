Actionarul principal al Wizz Air si-a vandut actiunile, obtinand castiguri de 500 de milioane de lire sterline Firma de private equity Indigo Partners, cel mai mare actionar al Wizz Air, a vandut marti aproximativ 12,5 milioane de actiuni pe care le detinea la operatorul aerian low-cost, la un discount de 3,5% fata de pretul de la inchiderea sedintei bursiere de luni, transmite Reuters.



Plasarea, la un pret de 4.015 penny per titlu, a generat castiguri de aproximativ 500 de milioane de lire sterline (650 de milioane de dolari).



Actionarii Indigo Partners detin 20,6% din Wizz Air, care era evaluata la aproximativ 624 de milioane de lire sterline la inchiderea sedintei bursiere de luni.



