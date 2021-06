“Aproba repartizarea profitului net aferent situatiilor financiare individuale interimare ale Teraplast pentru perioada de trei luni incheiata la data de 31 martie 2021, in suma de 283.898.189 lei, dupa cum urmeaza: Distribuire de dividende partiale, in valoare totala de 226.615.937 lei, dividendul partial brut/actiune propus fiind de 0,13 lei; Repartizarea sumei de 43.579.988 lei in vederea majorarii capitalului social; Rezerva legala: 13.702.264 lei. La calcularea valorii dividendului brut/actiune s-a avut in vedere numarul de actiuni emise de societate, din care s-a scazut un numar de 966 actiuni…