Stiri pe aceeasi tema

- Biofarm, producatul roman de medicamente, controlat de SIF-uri, a anuntat vineri seara pe bursa ca Dan Vasile s-a retras de la conducerea companiei din motive personale, locul lui fiind luat cu un mandat provizoriu de Daniela Comsa. „Contractul de mandat al domnului Danut Vasile inceteaza…

- O moldoveanca cu cetatenie romana care facea parte din Consiliul de Administratie al gigantului energetic rus InterRAO EES a fost arestata la Moscova, fiind acuzata de relatii cu Serviciul Roman de Informatii Externe.

- Compania americana Ellaal Goldberg Corporation și-a anunțat ca iși extinde valoarea investițiilor pe care vrea sa le faca in mass media locala din Romania la 50 de milioane de dolari. Compania a subliniat ca infuzia de capital pe care vrea sa o faca in media romaneasca doresc sa aiba un impact benefic…

- „Astazi am intrat in posesia decontului prezentat de catre casa de producție care s-a ocupat de deplasarea la Lisabona a intregii echipe de la TVR. Acest decont a fost prezentat ieri in Consiliul de Administrație. Acest decont mi-a atras atenția prin faptul ca la Lisabona s-au deplasat un numar de 24…

- Presedintele Comisiei de cultura a Camerei Deputatilor, Gigel Stirbu, a prezentat, marti, decontul TVR pentru deplasarea la Eurovision, a carui suma totala a fost de 50.000 de euro, la care se adauga si taxa de participare la concurs, de 150.000 de euro."Astazi am intrat în…

- Stefan Ionita, actualul director general al Companiei Nationale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR), a renuntat la prelungirea mandatului, iar in locul sau ar putea fi numit Narcis Neaga, fost sef al Companiei Nationale de Administrare a Drumurilor Nationale din Romania (CNADNR), au…