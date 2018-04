Stiri pe aceeasi tema

- OMV Petrom va incepe vineri lucrarile pentru revizia periodica a rafinariei Petrobrazi Ploiesti, in valoare de peste 45 de milioane de euro, unitatea urmand sa fie inchisa pe o perioada de sase saptamani. In cadrul reviziei, vor fi efectuate lucrari de mentenanta, inspectii si verificari…

- In Monitorul Oficial a fost publicata decizia Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor societatii Blaxy Administration SRL din data de 16.01.2018. Societatea Blaxy Premium Resort amp; Hotel SA, reprezentata prin administrator Yilmaz Oguz; Yilmaz Oguz, Mihaela Cioaca si Caliskan Gokhan, impreuna detinand…

- Numarul de angajati al Grupului OMV Petrom a scazut la sfarsitul anului trecut cu 7-, la 13.790 de salariati. Investitiile in valoare de 2,96 miliarde lei in 2017 au fost cu 15- mai mari comparativ cu 2016. Acestea au cuprins mai ales investitiile din Upstream, in suma de 2,43 miliarde lei, comparativ…

- OMV Petrom, cel mai mare grup petrolier integrat din Europa de Sud-Est, a raportat anul trecut un profit net in crestere cu 140%, de 2,48 miliarde lei, de la 1,03 miliarde lei in anul 2016, in timp ce vanzarile au urcat cu 17%, la 19,4 miliarde lei, de la 16,6 miliarde lei, potrivit datelor preliminare…

- Grupul OMV Petrom a inregistrat in 2017 un profit net in valoare de 2,489 miliarde de lei, de aproape 2,4 ori (140%) mai mare fata de rezultatul net afisat in anul 2016, respectiv de 1,038 de miliarde de lei, conform rezultatelor financiare neauditate publicate miercuri de companie. Profit net atribuibil…

- OMV Petrom, singurul producator de petrol si gaze local, propune un dividend in valoare de 0,020 lei pe actiune pentru anul financiar 2017, in crestere cu 33% fata de anul anterior, ceea ce implica o rata de distribuire a profitului net de 45%. "Propunerea finala privind dividendul va fi…

- In Monitorul Oficial a fost publicata hotararea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor societatii Viticola Sarica Niculitel SA din data de 8 ianuarie 2018. Astfel, avand in vedere procesul verbal nr. 1 din 8 ianuarie 2018 al Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor SC Viticola Sarica Niculitel SA,…