Actionarii Dobrogea Grup SA, convocati la Adunarea Generala Ordinara! Se discuta bugetul pentru 2022

- Unul dintre cei mai mari furnizori de energie din Romania, Enel, amenința ca se retrage de pe piața. Asta pentru ca, susține directorul financiar al companiei, au fost inregistrate pierderi uriașe din cauza masurilor de sprijin oferite de guvernanți populației. ENEL unul dintre cei mai mari furnizori…

- ENEL unul dintre cei mai mari furnizori avertizeaza ca este foarte posibil sa se retraga din Romania, potrivit anunțului facut de directorul financiar al companiei, relateaza Realitatea PLUS.Directorul financiar al ENEL pune pierderile pe seama masurilor luate de autoritațile romane de ajutor al populației…

- Complexul Energetic Oltenia a respectat obligațiile de conformare, finalizand miercuri achiziționarea certificatelor de CO2 aferente energiei produse in anul 2021. Prețul certificatelor de CO2 a avut o evoluție spectaculoasa in ultimii ani, inregistrand o creștere de la 4-5 euro in anul 2017, pana la…

- Pe ordinea de zi se numara si alegerea unui administrator al societatii in locul administratorului Ciocan Livia Consiliul de Administratie al Societatii Complex Savoy SA, cu sediul in Hotel Savoy, Constanta statiunea Mamaia, jud. Constanta, in baza art. 111 si urm. din Legea nr. 31 1990, convoaca Adunarea…

- Primaria Alba Iulia renunța la programul prin care oferea ajutor financiar profesorilor. Care este motivul Programul ”EDU Alba Iulia”, prin care profesorii și alți angajați din invațamant primeau 600 de lei, ajutor financiar din bugetul local, va fi suspendat. Instituția Prefectului Alba a atenționat…

- ”Intalnire productiva cu Elisa Ferreira, comisarul european pentru coeziune si reforme. Am discutat despre implementarea fondurilor de coeziune in exercitiul financiar 2021-2027”, a transmis, miercuri, ministrul Dan Vilceanu. Acesta apreciaza ca discutiile au avansat. ”Am facut pasi importanti,…

- Premierul Nicolae Ciuca a declarat, luni, la intrarea in sedinta PNL, ca saptamana aceasta vor fi gata masurile privind criza din energie, insa este foarte greu ca Guvernul sa iasa cu o Ordonanta de Guvern pana miercuri. Premierul a anuntat ca in seara aceasta va avea loc o intalnire cu toti ministrii…

- Un prim punct se refera la aprobarea suplimentarii cu 20.000 euro a creditului de 100.000 euro Administratorul unic al Agrostar Constanta SA, cu sediul in Constanta, Strada Interioara 3, convoaca Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor societatii pentru data de 08.03.2022, ora 10.00, la sediul societatii…