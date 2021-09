Stiri pe aceeasi tema

- Dezvoltatorul imobiliar One United Properties, listat la Bursa de Valori Bucuresti cu simbolul ONE, a inregistrat in primul semestru o cifra de afaceri de 434 milioane de lei, in crestere cu 96% fata de aceeasi perioada a anului trecut, a anuntat luni compania, arata Agerpres. Totodata, compania…

- Investitorii prezenti la Bursa de Valori Bucuresti (BVB) si-au intensificat activitatea de tranzactionare in primele 7 luni ale acestui an ceea ce a determinat ca valoarea cumulata a tranzactiilor cu toate tipurile de instrumente sa depaseasca 10,4 miliarde lei, echivalentul a 2,1 miliarde euro, potrivit…

- Zoltan Prosszer, fost director general Romcab, și Dana Nețoi, fost director economic Romcab au fost trimiși in judecata de DIICOT pentru savarșirea infracțiunilor de prezentare cu intenție de catre membrul consiliului de administrație/directorul general al emitentului catre deținatorii de valori mobiliare…

- ”Omniasig Vienna Insurance Group va acorda, conform aprobarii Adunarii Generale a Actionarilor din data de 27 aprilie 2021, dividende in valoare totala de peste 18 milioane lei, ceea ce reprezinta o valoare bruta de 0,125 lei/actiune. O astfel de masura are loc pentru prima data in ultimii 10 ani”,…

- Consiliului de Administratie al Sphera Franchise Group propune distribuirea dividendelor in valoare de 35 milioane de lei din profitul net nedistribuit al anilor 2019-2020 si fixarea unui dividend brut/actiune in valoare de 0,9021 lei, potrivit unui comunicat remis joi AGERPRES. Sphera Franchise…

- Somplast SA Nasaud, a fost condus timp de 7 ani de CEO-ul acesteia, Alin Brișan. Dupa acesta etapa carieristica, el renunța la funcția de CEO al Somplast SA, dar și la cea de președinte al Consiliului de Administrație. Decizia a fost luata cu consimțamantul board-ului companiei. Incepand cu data de…

- Bursa de Valori Bucuresti (BVB) informeaza ca luni, 14 iunie, intra la tranzactionare pe Piata Reglementata operata de BVB, actiunile TTS (Transport Trade Services) SA, cel mai mare transportator roman pe Dunare, sub simbolul bursier TTS, conform agerpres. Listarea TTS vine dupa derularea primei…

