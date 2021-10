Actionarii Argus SA, in AGOA. Ce s-a decis In data de 26.08.2021, in cadrul AGOA a societatii Argus SA, s a luat hotararea nr.4.Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor si a desfasurat lucrarile in data de 26.08.2021, in prima zi de convocare, la sediul societatii din Constanta, in conditii de publicitate, cvorum si vot, conform legislatiei romane aplicabile si in conformitate cu dispozitiile actului constitutiv al societatii. La sedinta au fost prezenti si au votat prin corespondenta, actionari ce detine un numar de 30.920.119 actiuni, ... Citeste articolul mai departe pe ziuaconstanta.ro…

