Acționarii Apple vor încasa dividende uriașe Performanta financiara a firmei a fost ajutata si de vanzarile de iPhone. 52,2 milioane de dispozitive au ajuns in mainile clientilor din toata lumea, fata de 50,7 milioane anul trecut. Pretul mediu pentru un iPhone a fost de 728 de dolari. Apple a avut ceva probleme in ultima perioada, ceea ce a provocat ingrijorari in randul investitorilor. iPhone X, considerat un telefon revolutionar, a avut vanzari sub asteptari, in principal din cauza pretului foarte mare. Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Antibiotice Iasi (simbol bursier ATB), unul din cei mai importanti producatori romani de medicamente generice, va distribui dividende de 9,45 milioane lei actionarului sau majoritar, Ministerul Sanatatii, din profitul net realizat anul trecut, potrivit unei decizii aprobata joi de actionarii companiei.

- Apple pregateste trecerea la procesul de fabricatie pe 7nm pentru urmatoarea generatie de chipseturi, aducand salturi importante de performanta si eficienta. Urmatorul SoC dezvoltat pentru tabletele iPad Pro poarta numele A11X Bionic si ar putea fi echipat cu pana la 8 nuclee de procesare. Fabricat…

- Dupa ce și-au schimbat legea in favoarea lor, marile partide politice au ajuns sa incaseze sume uriașe de la stat, in fiecare luna. astfel PSD a primit de la stat peste 7 milioane de lei in luna martie, in timp ce PNL a primit peste 3 milioane de lei. Citește și: Alexandra Lancranjan, 'procuroarea…

- Raiffeisen Bank va propune actionarilor repartizarea a circa jumatate din profitul realizat anul trecut, de aproape 491,2 milioane de lei, revenind un dividend brut de 21.000 lei/actiune, iar restul sa fie inclus in rezultatul reportat, subiectul urmand sa fie discutat intr-o AGA programata pentru 2…

- Tehnica medicala a fost achizitionata in anul 2013, insa a fost pusa in functiune de-abia in octombrie 2017 si nici atunci in totalitate. Unele echipamente, cum ar fi climatizarea pentru blocul operator, s-au dovedit „tepe” de zile mari, nefiind functionale niciodata.

- ADATA® Technology Co., Ltd., unul din liderii mondiali în producția de memorii, prezinta astazi încarcatorul wireless CW0050, o noua paradigma în tehnologia de încarcare fara fir. Odata cu evoluția tehnologiilor mobile au aparut și numeroase telefoane capabile…

- In ultimele trei luni ale anului trecut, o perioada cruciala pentru ca include sarbatorile de sfarsit de an, Apple a realizat un profit net record de 20,1 miliarde de dolari, depasindu-si precedentul profit trimestrial record de 18,4 miliarde de dolari stabilit in ultimul trimestru din 2015.…

- Andrei Vlad (18 ani) este un viitor produs de export premium. Cel putin asta sustine Becali, care a dezvaluit ca a refuzat o oferta extrem de tentanta pentru goalkeeper-ul venit de la Craiova. Florin Nita este pe punctul de a semna cu Sparta Praga, insa FCSB are un portar de mare viitor sub contract.…