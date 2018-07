FUMIGENE DE WEEKEND (42) “Profesioniști in domeniul sanatații publice” = activisti exclusiv anti tutun. Adica aia cu PR-ul, care se adreseaza “publicurilor”, nu bolnavilor. Așadar, nu profesioniști in domeniul sanatații umane sau, macar, veterinare, nici in management sau administrare medicala, deși unii au diplome de medici STOP Dezbaterea inițiata de Philip Morris, la Parlament, acum aproape doua saptamani, intitulata Harm Reduction (riscuri reduse), la care au participat oficialitațile din domeniu, inclusiv Sorina Pintea, continua sa țina agenda lobistilor anti-tutun, revoltați nevoie mare…