Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul dezbate astazi legea pentru modificarea și completarea legii privind asistența sociala. Premierul a anunțat ca sistemul de asistența sociala va fi reformat „din temelii” și ca situații precum cel al azilelor groazei nu vor mai exista.

- Autoritațile elene vor sa imbunatațeasca rapid prevenirea stingerii flacarilor, dupa ce mai mulți activiști au criticatdur mecanismul de control aplicat pana acum. Incendiul mortal din nord-estul Evrosului, a facut prapad pentru a 15-a zi la rand.Cel puțin 20 de oameni au pierit in flacari, in timp…

- Data: 03.08.2023 INFORMATIE DE PRESAprivind actele normative aprobate in cadrul sedinteiGuvernului Romaniei din 3 august 2023 PROIECTE IN ANALIZA PROIECT DE ORDONANTA pentru stabilirea unor masuri bugetare privind utilizarea contributiei de solidaritate instituita prin Ordonanta de urgenta a Guvernului…

- Acestea sunt menite sa aduca mai multi bani la bugetul de stat si, totodata, sa mentina deficitul cat mai aproape de tinta asumata pentru acest an, si anume 4,4 la suta din Produsul Intern Brut. In paralel, Guvernul ia in calcul si masuri de sprijin pentru populatie, pentru a combate efectele inflatiei.…

- Guvernul vrea sa adopte saptamana viitoare o prima ordonanța de urgența care va reorganiza sistemul bugetar prin desființarea a 200.000 de posturi unele bugetate, altele nu, dar și prin comasarea unor instituții publice cu atribuții similare, au declarat joi surse guvernamentale. Masuri precum eliminarea…

- Surse: Guvernul va prezenta saptamana viitoare un plan de masuri privind reorganizarea sistemului bugetar Surse guvernamentale au indicat ca saptamana viitoare Guvernul va dezvalui un plan de masuri privind reorganizarea sistemului bugetar. Acest plan are ca obiectiv principal desființarea a aproximativ…

- Guvernul va prezenta saptamana viitoare un plan de masuri fiscale pentru reorganizarea sistemului bugetar și incadrarea in ținta de deficit, printre care și desfiintarea a aproximativ 200.000 de posturi neocupate, potrivit unor surse politice.

- Ce masuri fiscale va lua guvernul de saptamana viitoare:noi taxe și impozite The post Ce masuri fiscale va lua guvernul de saptamana viitoare:noi taxe și impozite first appeared on Partener TV .